Buonanotte al Museo, 6 serate per il divertimento dei più piccoli

“Buonanotte al Museo” è la nuova iniziativa dell’assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività della città che propone 6 serate al museo rivolte a bambini dai 6 agli 11 anni per i quali saranno organizzati laboratori di conoscenza e valorizzazione delle raccolte museali.

Le attività, completamente gratuite e su prenotazione, si svolgeranno al Museo civico di Palazzo Chiericati e al Museo Naturalistico Archeologico e saranno curate dagli operatori della Cooperativa Scatola Cultura che si occupa dell’attività didattica nei Musei civici.

L’iniziativa è stata annunciata oggi in sala Stucchi dall’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin e dalla presidente di Cooperativa Scatola Cultura Valentina Carpanese.

“Il patrimonio museale civico apre le porte per accogliere i bambini in orario serale e per far vivere loro l’esperienza della scoperta dell’arte e della natura in un modo inconsueto, affascinante e coinvolgente – ha dichiarato l‘assessore alla cultura e al turismo Ilaria Fantin -. La gratuità dei laboratori proposti ai bambini il sabato sera è un’opportunità anche per i genitori che avranno l’occasione di trascorrere una serata libera in orario di cena, mentre i bambini si rilassano imparando. Si tratta di un’iniziativa sperimentale che vorremmo diventasse mensile”.

Le sei serate sono previste per due sabati al mese a settembre, ottobre e novembre. Si inizerà passeggiando nel museo con una torcia in mano per poi proseguire con una fase laboratoriale e concludere con un momento di relax in cui i bambini ascolteranno una storia abbracciati al proprio cuscino o pupazzo preferito che porteranno da casa.

Il 16 e il 30 settembre l’appuntamento è al Museo civico di Palazzo Chiericati con “Impara l’arte e mettila da parte!”. I bambini scopriranno i segreti di una parte della collezione con una pila a portata di mano e sperimenteranno le tecniche storiche di produzione dei pigmenti colorati.

Il 14 e 28 ottobre i bambini sono invitati al Museo Naturalistico Archeologico dove si svolgerà l’attività “Tutti pazzi per i coleotteri”, alla scoperta della mostra temporanea dedicata a questo insetto che sarà l’occasione per approfondimenti su coccinelle, scarabei, lucciole e altre specie grazie all’uso del microscopio.

Appuntamento ancora al Museo Naturalistico Archeologico dove, l’11 e 25 novembre, si andrà “A caccia di avventure preistoriche” tra orsi delle caverne, rinoceronti lanosi, e tigri dai denti a sciabola, tra una sala e l’altra del museo avvolto da luci soffuse.

Ciascun appuntamento è dedicato ad un massimo di 15-20 bambini, per la durata di tre ore, dalle 20 alle 23.