Bufera sugli Oscar: dalla nomination di una sconosciuta alla ‘rivolta nera’, aperta inchiesta

Martedì 24 gennaio, quando sono state annunciate le nomination per la 95a edizione degli Academy Awards, molti sono rimasti sorpresi nel vedere il nome di Andrea Riseborough apparire nella categoria della migliore attrice insieme a quelli di Cate Blanchett ( Tár ), Michelle Yeoh ( Everything Everywhere All At Once ) , Ana De Armas ( Blonde ) e Michelle Williams ( The Fabelmans ).

Qualcuno fa notare che ” nessuno ” ha visto To Leslie , il film di Michael Morris in cui l’attrice britannica, poco nota al grande pubblico, interpreta una donna che sta cercando di ricostruirsi una vita dopo aver sperperato tutti i suoi soldi vinto alla lotteria. Non è del tutto falso visto che ha beneficiato solo di una modesta uscita negli Stati Uniti, con appena 25.000 dollari di entrate.

Sui social le reazioni sono molto meno educate. La ragione? Per molti, sarebbe stato niente meno che “rubato” il posto di una delle attrici afroamericane segnalate dai bookmaker…

Alcuni sostenevano Viola Davis in The Woman King , dove interpreta la leader delle Amazzoni del Dahomet, proteggendo il suo regno dagli schiavisti all’inizio del XIX secolo. Altri per Danielle Deadwyler in Emmett Till , la vera storia della prima donna nera impiegata dell’Air Force, negli anni ’50, il cui figlio fu assassinato per aver fischiato a una donna bianca.

Qualunque cosa accada, Halle Berry rimarrà per un altro anno l’unica donna di colore ad aver vinto la statuetta di miglior attrice, mentre gli uomini ne hanno cinque con il trofeo concesso a Will Smith nelle circostanze che conosciamo. Angela Bassett potrebbe essere la favorita per l’Oscar come attrice non protagonista per Black Panther: Wakanda , in molti faticano a ingoiare la pillola.

Fine della storia ? Per niente. Nelle ore successive all’annuncio delle nomination, l’Academy degli Oscar è stata inondata di messaggi telefonici ed e-mail che chiedevano spiegazioni sulle circostanze della nomina di Andrea Riseborough. Il motivo è semplice: per diverse settimane, l’attrice ha infatti beneficiato del frenetico lobbismo di alcuni dei suoi colleghi più famosi.

Sui social network, Susan Sarandon, Rosie O’Donnell, Edward Norton, Mira Sorvino o Gwyneth Paltrow hanno postato messaggi per sostenerla. Ancora più sorprendente: star come Charlize Theron, Jennifer Aniston, Courtney Cox e Kate Winslet hanno organizzato proiezioni di To Leslie per difendere la candidatura della sua star.

Questa campagna piuttosto inedita, che è stata oggetto di alcuni entusiastici articoli di stampa prima dell’annuncio delle nomination, è al centro degli attacchi più virulenti degli internauti degli ultimi giorni. Come sottolinea allegramente il sito conservatore Breitbart , molti lo vedono come un esempio del “privilegio bianco” che gioverebbe sempre agli stessi.

Altri, meno numerosi, sottolineano che le star hanno solo puntato i riflettori su un’attrice che negli ultimi anni si è esibita in performance notevoli, lontana dai blockbuster hollywoodiani. Ma parlano anche di una piccolissima produzione indipendente, senza soldi per difendere le sue possibilità nella corsa agli Oscar, dove le star nere di The Woman King ed Emmett Till hanno beneficiato dei grossi mezzi delle major Sony e Universal.

Una violazione delle regole?

Da parte dell’Academy degli Oscar, che dall’edizione 2016 ha continuato a promuovere la diversità, dove l’assenza di attori di colore aveva portato alla nascita dell’hashtag #OscarsSoWhite , la polemica non è presa affatto alla leggera. Decisione rara: ha annunciato venerdì l’apertura di un’indagine per garantire che ” il concorso sia stato condotto in modo equo ed etico “. È questo il caso della star di To Leslie ?

Nel recente passato, il compositore del dramma religioso Alone Yet Not Alone Bruce Broughton è stato privato della sua nomination nel 2014 dopo che gli organizzatori hanno scoperto che aveva contattato molti elettori via e-mail. Diverso è il caso di Andrea Riseborough, che deve il suo al sostegno dei suoi amici attori. È difficile vederlo come una violazione delle regole degli Oscar… anche se sono tutti bianchi.