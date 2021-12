Brendola: un’ordinanza del sindaco rende la mascherina obbligatoria anche all’aperto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame, per meglio contrastare la pandemia da Covid-19, che sta continuando ad espandersi in tutta la regione, ha deciso, ai fini di contenere la pandemia, di rendere obbligatorio l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto, per il periodo che va dall’8 dicembre al 9 gennaio 2022. L’esigenza è quella di rendere più sicura possibile la vita dei cittadini durante le feste natalizie o durante qualsiasi evento pubblico, che sia al chiuso all’aperto.

Esenti tutti i bambini di età inferiore ai sei anni e per le persone con forme di disabilità che non sono compatibili con l’uso della mascherina.