BRENDOLA – 27enne arrestato: in casa 2 mila euro in contanti e marijuana

Nella serata di mercoledì, i carabinieri della stazione di Brendola hanno arrestato Uros Ilic, di 27 anni, cittadino di origine serba residente a Sarego per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane era stato fermato e controllato dai militari dell’Arma mentre guidava la sua auto; durante la perquisizione, sono stati trovati quasi 2 grammi di cocaina e poco più di 5 di hashish. Il controllo si è esteso quindi all’abitazione del giovane dive sono stati rinvenuti involucri contenenti marijuana, 2 mila euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga. Arrestato, ieri mattina è stato processato per direttissima, patteggiando quattro mesi di reclusione e una multa di 800 euro.