Blitz interforze in città nelle zone “calde”: 104 persone controllate

Nel corso della serata di ieri, a Vicenza è stato attuato un ulteriore controllo straordinario del territorio, in sinergia tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, per il contrasto alla criminalità diffusa nelle zone cittadine oggetto di segnalazioni ed esposti, con particolare riferimento ai furti in abitazione.

Le pattuglie impiegate sul territorio – circa venti uomini e donne delle varie Forze di Polizia, coordinate con Ordinanza del Questore – hanno avuto il supporto dall’alto dell’elicottero della Guardia di Finanza che ha consentito di orientare al meglio i controlli ed il monitoraggio delle varie zone della città.

Sono state monitorate, in particolare, la zona di Campo Marzo e del cosiddetto “quadrilatero”, il centro cittadino, Piazza XX Settembre, Viale Verona, ed i quartieri Est ed Ovest, così come l’area residenziale di Monte Berico.

Controllate 104 persone, di cui 31 stranieri e 18 con precedenti penali o di Polizia, 14 veicoli, 2 esercizi pubblici (bar, sale scommesse).

Gli esiti del controllo sono in queste ore al vaglio dei competenti uffici della Questura.

Nella zona della Riviera Berica è stata controllata un’autovettura il cui conducente è risultato in possesso di 8 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana. L’uomo è stato sanzionato, con contestuale ritiro della patente di guida.