Blitz interforze in città: 125 persone controllate, emessi 2 fogli di via

Nel corso del pomeriggio di ieri, a Vicenza è stato attuato un controllo straordinario del territorio, in sinergia tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, per il contrasto alla criminalità diffusa nelle zone cittadine oggetto di segnalazioni ed esposti, con particolare riferimento ai furti in abitazione.

Monitorate, in particolare, le zona di Campo Marzo, Piazzale Bologna, Viale Milano, Viale della Pace ed il quartiere di San Pio X, la zona residenziale di Monte Berico, Corsi Santi Felice e Fortunato ed alcuni esercizi pubblici/bar.

Controllate 125 persone, di cui 52 stranieri e 34con precedenti penali o di Polizia, 7 veicoli, 2 esercizi pubblici (bar, sale scommesse).

In Campo Marzo sono stati rintracciati due cittadini italiani con numerosi precedenti penali e/o di Polizia, residenti in altre province, senza alcun valido motivo di permanenza a Vicenza. Gli stessi sono stati accompagnati in Questura e muniti di foglio di via obbligatorio dal comune di Vicenza per anni 2.

Gli ulteriori esiti del controllo sono in queste ore al vaglio dei competenti uffici della Questura.