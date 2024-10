Blitz interforze in città: 103 persone controllate

Nel corso del pomeriggio di ieri, a Vicenza, è stato attuato un ulteriore controllo straordinario congiunto, in sinergia tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, per il contrasto alla criminalità diffusa nelle zone cittadine oggetto di segnalazioni ed esposti.

L’attività ha riguardato, in particolar modo, il centro storico, Campo Marzo, l’area della Stazione SVT, la Stazione Ferroviaria e Viale Milano.

Al servizio hanno concorso per la Polizia di Stato le Volanti e l’Ufficio Immigrazione della Questura, la Polizia Ferroviaria di Vicenza, il Reparto Prevenzione Crimine di Padova.

Controllate 103 persone, di cui 34 stranieri e 36 con precedenti penali o di Polizia, 8 veicoli.

Gli esiti dell’attività sono in queste ore al vaglio dei competenti uffici della Questura.

In Campo Marzo è stato controllato un cittadino italiano, residente ad Arzignano, con numerosi precedenti penali o di Polizia per vari furti, sottoposto alla misura della libertà vigilata, a cui l’Autorità Giudiziaria aveva ordinato di non accompagnarsi con pregiudicati. Trovato in compagnia di altre tre persone con numerosi precedenti penali o di Polizia, in evidente violazione della prescrizione ricevuta, è stato accompagnato in Questura a segnalato all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni in ordine all’aggravamento della misura.

Sempre in Campo Marzo è stato rintracciato un cittadino brasiliano, accompagnato in Questura per la notifica di atti giudiziari relativi a processi pendenti nei suoi confronti in altre province.

Infine, in Viale Dalmazia è stato controllato un cittadino italiano residente a Verona, con numerosi precedenti penali o di Polizia ed il divieto di ritorno nel Comune di Vicenza fino al 2025. E’ stato quindi accompagnato in Questura e denunciato all’Autorità Giudiziaria.