Blitz della Polizia: ispezionati locali pubblici, parchi ed edifici

Ieri il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, con specifica Ordinanza e d’intesa con il Sindaco, così come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha disposto specifici servizi di Polizia che hanno riguardato il territorio del Comune di Montecchio Maggiore.

Alle attività operative hanno concorso pattuglie della Questura di Vicenza e del Comando della Polizia Locale dei Castelli di Montecchio Maggiore, con il supporto specializzato del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, con un impiego di più di 20 uomini e donne delle Forze dell’Ordine.

In questo contesto, le operazioni di controllo straordinario del territorio si sono concentrate in alcune specifiche aree e, in questo contesto, sono stati effettuati anche con 2 Posti di controllo lungo le arterie di comunicazione in ingresso ed in uscita dal Comune di Montecchio Maggiore.

Sono stat controllati alcuni Esercizi Commerciali segnalati come abitualmente frequentati da soggetti pericolosi o dediti a traffici illeciti e anche alcuni edifici condominiali di via Leonardo da Vinci, caratterizzati da una nutrita presenza di cittadini stranieri.

Complessivamente – anche nel corso dei Posti di Controllo effettuati lungo le arterie che conducono in Città – sono stati controllati, 19 autoveicoli e 117 persone, di cui 54 straniere e 12 con precedenti penali e/o di Polizia, 3 Esercizi Pubblici e 2 Sale da Gioco VLT.

“Continuano in maniera sistematica le operazioni straordinarie di controllo e monitoraggio di aree urbane ed edifici su tutto il territorio provinciale – ha evidenziato il Questore Paolo Sartori al termine dell’operazione. – sono di fondamentale importanza per prevenire e contenere quei fenomeni devianti e quelle manifestazioni delinquenziali che incidono in maniera evidente sulla sicurezza dei cittadini”.