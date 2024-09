Blitz dei Carabinieri nel Bassanese: 4 denunciati

Nei giorni scorsi, la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Vicenza, ha dato corso a un servizio straordinario di controllo del territorio. Per quest’ultimo motivo, numerosi sono stati i controlli esperiti presso la stazione ferroviaria di Bassano del Grappa e nei principali parchi cittadini (Parco Frigo, Parco di Ca’ Baroncello e quello Baden Powell), maggiormente frequentate da giovani.

Nel corso dell’attività i Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno proceduto a deferire in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 19enne bassanese, il quale, controllato da personale della Sezione Radiomobile in Bassano del Grappa, mentre era alla guida della sua autovettura, sottoposto ad accertamento alcolemico mediate specifico apparato, è risultato positivo; contestualmente gli veniva ritirata la patente di guida. Inoltre hanno segnalato all’Autorità amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente due 21enni della zona, i quali, controllati da militari della Sezione Radiomobile in Bassano del Grappa, a bordo dell’autovettura condotta da uno dei due, venivano trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”; nel contesto, al conducente veniva ritirata la patente di guida e anche un 24enne trevigiano il quale, controllato in Rossano Veneto da personale della locale Stazione, veniva trovato anch’egli in possesso di una modica quantità di hashish.