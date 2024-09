Blitz dei Carabinieri: 3 arresti e 5 denunciati nell’Alto Vicentino

I Carabinieri della Compagnia di Schio hanno arrestato 3 persone e deferite in stato di libertà ulteriori 5.

In particolare a Piovene Rocchette nella serata di sabato scorso, i carabinieri delle Stazioni di Piovene

Rocchette ed Arsiero sono intervenuti presso un esercizio commerciale del luogo, a seguito di

una richiesta pervenuta al numero di emergenza 112 da parte del titolare dell’esercizio pe un furto in

atto. I militari, giunti sul posto tempestivamente, sorprendevano nella flagranza di reato un 23enne di

Schio che, poco prima, aveva asportato alcuni capi di abbigliamento, previa rimozione dei dispositivi

antitaccheggio. Al termine delle attività di polizia giudiziaria, il giovane veniva arrestato per le ipotesi

di reato di furto aggravato. La refurtiva costituita da capi di abbigliamento, del valore di circa 100 euro,

restituita alla persona offesa.

Sempre a Piovene Rocchette, nella tarda serata di giovedì scorso, i carabinieri della locale Stazione unitamente a personale della Stazione di Malo, sono intervenuti in quel centro a seguito di una segnalazione di un soggetto che, in stato di alterazione, stava discutendo con un connazionale nei pressi di un esercizio pubblico del luogo. Nel corso dell’intervento, il giovane opponeva resistenza e cagionava delle lesioni lievissime ai militari. Condotto presso gli uffici del Comando Stazione di Piovene Rocchette, il giovane (36enne di naz. Marocchina dimorante nel veronese) veniva deferito in stato di libertà per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Su proposta avanzata dai Carabinieri, il Questore di Vicenza emetteva una misura di prevenzione del divieto di ritorno per anni 3 dal comune di Piovene Rocchette, nonché un’ulteriore misura del divieto di accesso/ stazionamento (cd. Daspo Willy) per anni 2 dagli esercizi pubblici ubicati in via Libertà di Piovene Rocchette.

Due invece sono le persone arrestate a Schio (un 50enne ed un 25enne dimoranti a Schio), da parte dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Valli del Pasubio, in esecuzione di

provvedimenti di sospensione dell’affidamento in prova, emesse dall’Ufficio di Sorveglianza di

Verona, per delle violazioni delle prescrizioni imposte con la misura cui erano sottoposti. I due sono

stati associati in carcere a Vicenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre a Schio i Carabinieri della locale Stazione, a seguito di un’attività investigativa, hanno individuato gli autori di un furto di un velocipede, consumato nel centro storico di Schio nel luglio scorso. Per i due (un 37enne ed una 26enne di Schio) è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato.

A Malo, i carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà un 35enne residente

nel vicentino a carico del quale venivano raccolti elementi di reità in relazione ad un furto su auto in

sosta consumato nel giugno scorso nel centro abitato di Isola Vicentina.

A Santorso, nella nottata di giovedì scorso, i carabinieri della Stazione di Arsiero hanno deferito

in stato di libertà una 22enne poiché colta alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico

superiore al limite consentito. Immediato il ritiro della patente di guida per i successivi provvedimenti

di sospensione che saranno adottati dalla Prefettura di Vicenza.