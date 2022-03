Bimbo di 10 giorni stroncato dallo streptococco nel Vicentino

Un bimbo di 10 giorni è morto all’ospedale di Santorso per un’infezione da streptococco. A darne notizia è l’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Il bimbo è rimasto in rianimazione. Sarebbe venuto alla luce senza alcuna apparente complicazione ma quasi subito ha dovuto essere sottoposto alle cure, risultate purtroppo, inutili. La coppia ha un altro bambino e vive a Poleo di Schio. Sempre secondo il Giornale di Vicenza, una donna su tre in gravidanza presenta colonizzazione da streptococco, ma i test e le cure antibiotiche permettono la guarigione e la non-trasmissione al feto, che però avviene nello 0,5% dei casi