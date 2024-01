Bici contro furgone: morto ciclista (FOTO)

Tragico incidente stamattina alle ore 11:15 tra Thiene e Marano Vicentino. U.Z., un 75enne di Thiene, stava percorrendo via Maestri del Lavoro in direzione Thiene. Poco dopo l’uscita per Marano Vicentino, per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro un camion che si trovava nel margine destro della strada, il cui conducente, un 49enne da Vicenza, stava eseguendo lavori di pulizia. A seguito dell’urto il ciclista ha riportato gravissime lesioni e, nonostante i tentativi di rianimarlo dei Sanitari 118, è morto poco dopo.

Rilievi a cura della Polizia Locale “Alto Vicentino” di Schio.