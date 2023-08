Bertasi è il nuovo portavoce del sindaco di Vicenza Possamai

Era nell’aria già da qualche giorno ed alla fine è stato ufficializzato subito dopo Ferragosto. Il ruolo di dirigente del nuovo servizio comunale “Comunicazione, Informazione, Portale della Città” è stato attribuito dal sindaco Giacomo Possamai al giornalista Alessandro Bertasi.

A Bertasi, individuato in seguito a selezione pubblica mediante comparazione di curricula e colloquio, sono state affidate le funzioni di coordinamento dell’unità di staff del sindaco; diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione; pianificazione, organizzazione e gestione delle attività di comunicazione istituzionale e sito web; gestione del cerimoniale.

Il nuovo dirigente, il cui incarico è di durata triennale, prenderà servizio il 15 settembre.

Alessandro Bertasi, 41 anni, laureato in Scienze della comunicazione e Giornalismo, è cresciuto a Vicenza dove è rimasto fino al 2008, anno in cui si è trasferito a Roma per lavorare prima come praticante e poi come giornalista professionista all’interno della redazione politica del quotidiano Il Tempo. Nel 2012 ha iniziato il suo incarico presso la Presidenza del consiglio dei ministri, prima nell’ufficio stampa del Dipartimento della funzione pubblica, semplificazione e riforme normative con il ministro Filippo Patroni Griffi per poi spostarsi a Palazzo Chigi nell’ufficio stampa della Presidenza con i governi guidati da Enrico Letta e Matteo Renzi. Dal 2016 ad oggi è stato portavoce del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Risiede a Monteviale. Polemiche da parte del sindacato Cub che non ha apprezzato il conferimento del ruolo a Bertasi e da parte della minoranza con il consigliere Sorrentino che ha definito una spesa inutile quella del Comune per Bertasi, denunciando poi la presa di posizione di Coraggio Italia (che non aveva sostenuto Rucco) utile solo ai fini personali del nuovo portavoce.