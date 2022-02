BASSO VICENTINO – Quasi al termine i lavori sulle sponde del Bisatto (a rischio cedimento in alcuni punti)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Stanno volgendo al termine i lavori, curati dalla struttura regionale del Genio Civile, di consolidamento delle difese spondali esistenti in destra e sinistra idraulica del canale Bisatto, nel tratto compreso in comune di Castegnero, nel vicentino.

“Si tratta di un intervento per il quale abbiamo messo a disposizione 500mila euro – spiega l’Assessore al Dissesto idrogeologico della Regione del Veneto, Gianpaolo Bottacin – dopo che, a seguito delle verifiche periodiche effettuate dal nostro personale regionale, era stato accertato che le due sponde del canale Bisatto, subito a valle del ponte di Castegnero, presentavano in vari punti erosioni del piede della relativa scarpata interna, che nel tempo avrebbero potuto compromettere la stabilità delle opere idrauliche, mettendo in pericolo le abitazioni limitrofe e anche l’arteria stradale di collegamento tra Vicenza e Padova”.

La situazione verificata avrebbe, quindi, lentamente ma inesorabilmente portato al rischio di un effetto domino lungo le sponde, provocando in occasione di ogni piena il cedimento dei tratti di sponda fessurati, a monte e a valle di quelli già franati in alveo e il crearsi di nuove fessurazioni delle scarpe stesse.

“Abbiamo quindi prontamente redatto un progetto esecutivo – dettaglia l’Assessore – che prevedeva la ripresa e consolidamento delle scarpate, mediante il taglio delle piante e disboscamento e decespugliamento presente sulle sponde oggetto d’intervento, per poi procedere con la posa di pietrame a secco sulle scarpate, sostenuto da pali in legno infissi al piede interno e la sistemazione finale in terra della parte alta delle scarpate”.

Con tale intervento si è perciò potuto ripristinare la sezione d’alveo originaria, che era ridotta a causa dei franamenti e scoscendimenti di terreno spondale in alveo e per la presenza al di sotto della piena ordinaria di una folta vegetazione.

Alla conclusione dell’opera mancano ora solo piccoli lavori di finitura che dovrebbero completarsi entro il mese di febbraio.

“Con questo intervento – conclude Bottacin – ripristiniamo perciò la piena funzionalità delle opere idrauliche del canale Bisatto nel tratto di ricadente nel comune di Castegnero, così da garantire il corretto deflusso delle portate di piena e la sicurezza degli abitati”.