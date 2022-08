BASSO VICENTINO – Uomo trovato morto nel camper in cui viveva: da dieci giorni nessuno l’aveva più visto

In aggiornamento

I vigili del fuoco di Lonigo sono intervenuti oggi alle 12.30 in via Michelangelo a Sossano. I pompieri hanno recuperato la salma di un uomo, che si trovava all’interno di un vecchio camper, in avanzato stato di decomposizione.

Si tratta di Giuliano Tosatto, 75enne, nato a Sossano, residente in provincia di Varese ma da un anno tornato in paese dove ha alcuni parenti e, di fatto, domiciliato nel camper parcheggiato in un’area di via Michelangelo. Sono in corso analisi sulla salma per stabilire causa e data del decesso. L’uomo era stato visto una decina di giorni fa l’ultima volta. Viveva da solo e in precarie condizioni.

L’allarme è scattato dopo che non più stato visto in circolazione. Sul posto anche la Polizia Locale del Basso Vicentino e Carabinieri. L’identità dell’uomo non è ancora nota.