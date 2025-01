Bassano – Spaccia a due giovani: trovato con mezzo chilo di droga, arrestato giovane incensurato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa hanno arrestato un 25enne residente in città, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata in Via dei Lotti, nei pressi del parco pubblico “San Bassiano”, dove i carabinieri, durante un servizio mirato alla repressione dello spaccio di droga, hanno notato il giovane mentre si incontrava brevemente con due ragazzi per poi allontanarsi rapidamente. Insospettiti dalla scena, i militari hanno seguito i due giovani, fermandoli poco dopo in Strada Marchesane con il supporto di personale in uniforme.

A seguito della perquisizione, uno di loro, un 24enne di Mussolente (VI), è stato trovato in possesso di 6,5 grammi di hashish nascosti nello zaino, acquistati poco prima per 50 euro proprio dal ragazzo incontrato nel parco.

Accertata la cessione di droga, i carabinieri hanno monitorato gli spostamenti del 25enne, fermandolo successivamente in Via Valsugana. La perquisizione personale e domiciliare ha portato al sequestro di 484 grammi di hashish suddivisi in otto panetti, 7,51 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 2.190 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Considerato l’ingente quantitativo di droga sequestrata, il giovane è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Vicenza.

Il 24enne di Mussolente, invece, essendo in possesso di una modica quantità di stupefacente per uso personale, è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990.

Le indagini proseguono per ricostruire eventuali ulteriori ramificazioni dell’attività illecita.