Bassano – Litiga con proprietario di un bar e danneggia le vetrine, minaccia dipendente di ferramenta con una roncola, gira con bici rubata da 400 euro: denunciato 27enne

Un giovane di 27 anni, cittadino marocchino residente a Bassano del Grappa, è stato denunciato dai Carabinieri per una serie di reati, tra cui minaccia aggravata, danneggiamento, porto abusivo di oggetti atti a offendere e ricettazione. Gli episodi si sono verificati in rapida successione e hanno coinvolto diversi esercizi commerciali della zona.

Il primo episodio risale al pomeriggio di giovedì scorso, quando il giovane, in stato di alterazione psicofisica, ha avuto una discussione animata con la titolare di un bar del centro. Al momento di uscire, ha danneggiato alcune vetrate del locale. I Carabinieri, allertati dalla proprietaria, lo hanno rintracciato poco dopo e, durante la perquisizione, hanno trovato in suo possesso una tenaglia, che è stata sequestrata.

Più tardi, nella stessa serata, l’uomo è tornato fuori dal bar e ha colpito di nuovo la vetrina con un oggetto contundente, danneggiandola ulteriormente prima di fuggire in bicicletta.

Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno scoperto un altro episodio avvenuto nel pomeriggio: all’interno di una ferramenta, il 27enne avrebbe minacciato un dipendente con una roncola presa dallo scaffale, ma ha desistito dopo aver acquistato l’arnese, che gli è stato successivamente sequestrato.

La mattina di sabato, i militari hanno deferito nuovamente il giovane, questa volta per ricettazione. Nella serata precedente era stato infatti trovato in possesso di una bicicletta di marca “Rossignol”, del valore di circa 4000 euro, rubata a un ventenne di Romano d’Ezzelino. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario. L’uomo, oltre alla denuncia, è stato anche sanzionato per ubriachezza.