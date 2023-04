BASSANO, ALTO VICENTINO e ASIAGO – Giornate di test e consulenze gratuite per la salute della donna: info

Pubblichiamo le tre comunicazioni dell’Ulss 7 sull’iniziativa prevista per la prossima settimana. Per le donne sarà possibile sottoporsi a test e ottenere consulenze gratuite (Bassano, Alto Vicentino e Asiago)

BASSANO

Le iniziative a Bassano di Ostetricia e Ginecologia, Diabetologia e Dipartimento di Salute Mentale

Anche quest’anno l’ULSS 7 Pedemontana ha metterà in campo un programma nutrito di attività nell’ambito della (H)Open Week promossa in tutta Italia dalla Fondazione ONDA in occasione del 22 aprile, Giornata nazionale della Salute della Donna.

Più in dettaglio, per quanto riguarda il Bassanese, all’ospedale San Bassiano nelle giornate e del 18 e 20 aprile, dalle 15.00 alle 18.00 sarà possibile effettuate gratuitamente un pap-test per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore del collo dell’utero. L’esame sarà svolto presso l’Ambulatorio di Ostetricia-Ginecologia, al 1° piano, su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il numero da contattare è il 0424 888675, attivo dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 14.00.

Nelle stesse giornate, presso l’U.O.C. di Diabetologia dell’ospedale San Bassiano sarà invece attivo dalle 9.00 alle 13.00 un punto informativo con accesso diretto (dunque senza bisogno di prenotazione) per ricevere informazioni ed effettuare test gratuiti per la valutazione del rischio di sviluppo del diabete nella popolazione femminile.

ALTO VICENTINO

Per la prevenzione del diabete nella popolazione femminile

e per supporto alle situazioni di disagio psicologico

Anche nell’Alto Vicentino l’ULSS 7 Pedemontana proporrà una serie di iniziative di prevenzione e diagnosi precoce nell’ambito della (H)Open Week, promossa in tutta Italia dalla Fondazione ONDA in occasione del 22 aprile, Giornata nazionale della Salute della Donna.

Più in dettaglio, il 19 aprile l’Unità Operativa di Diabetologia del Distretto Alto Vicentino, in collaborazione con l’Associazione Diabetici Alto Vicentino, offrirà la possibilità di effettuare test gratuiti per la misurazione di glicemia, pressione arteriosa, calcolo dell’indice di massa corporea e circonferenza dell’addome, oltre che ricevere una serie di informazioni e consigli di salute: il tutto con l’obiettivo di valutare il rischio di insorgenza del diabete. I test saranno svolti con accesso diretto – dunque senza prenotazione – dalle 900 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 16.00 presso la Casa della Salute di Schio, nei locali messi a disposizione dell’Associazione Diabetici Alto Vicentino.

Nella giornata del 21 aprile, invece, chiamando il numero 0445 388757 dalle 9.00 alle 12.00, il Centro di Salute Mentale di Thiene sarà a disposizione per offrire informazioni telefoniche sui servizi e sulle modalità di accesso relativi alle problematiche indicate.

All’ospedale di Santorso la (H)Open Week avrà inoltre un ulteriore prologo venerdì 19 maggio, con un incontro informativo rivolto alla popolazione ospitato presso la sala conferenze, sul tema “Rinascere dopo la menopausa. Stili di vita e terapie ormonali su misura”, che vedrà come relatrice principale la prof.ssa Alessandra Graziottin, specialista in Ostetricia, Ginecologia e Oncologia, nonché volto noto al grande pubblico televisivo per la sua attività divulgativa.

Parallelamente, nella giornata del 19 aprile, il Dipartimento di Salute Mentale offrirà alle donne colloqui e consulenze telefoniche sui servizi del Centro Salute Mentale e dell’Ambulatorio per i Disturbi del Comportamento Alimentare. In questo caso il numero da chiamare è il 0424 885461/5125, che sarà attivo dalle 9.00 alle 12.00.

ASIAGO

Martedì 18 e sabato 22 aprile le iniziative proposte da Ostetricia e Ginecologia e Medicina Generale

Doppio appuntamento all’ospedale di Asiago nell’ambito della (H)Open Week, la manifestazione promossa in tutta Italia dalla Fondazione ONDA in occasione del 22 aprile, Giornata nazionale della Salute della Donna, alla quale anche l’ULSS 7 Pedemontana aderisce con un’offerta di attività e servizi presso tutti i propri ospedali.

Per quanto riguarda il presidio ospedaliero in Altopiano, martedì 18 aprile dalle 15.00 alle 1900, gli specialisti dell’Unità Operativa Percorso Nascita e Ginecologia saranno a disposizione per visite, colloqui ed esami diagnostici gratuiti (ecografie e pap-test), previa prenotazione (inviando la richiesta a silvia.costa@aulss7.veneto.it) e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le attività saranno svolte presso l’Ambulatorio di Ginecologia (raggiungibile dall’ingresso dell’ospedale nuovo seguendo la linea blu al piano terra che porta all’ospedale vecchio, verso l’area dei poliambulatori).

Sabato 22 aprile, invece, dalle 10.00 alle 12.00, l’Unità Operativa Complessa di Medicina Generale e l’Unità Operativa Percorso Nascita e Ginecologia dell’ospedale di Asiago organizzano un incontro informativo rivolto alle Donne sul tema “Malattie Reumatiche e problematiche ginecologiche”; l’appuntamento si terrà presso la sala riunioni dell’ospedale di Asiago, con ingresso libero. Relatori dell’incontro saranno la dott.ssa Mirca Rita Lagni, Direttore della U.O.C. Medicina Generale di Asiago, il dott. Andrea Cocco, responsabile del Percorso Nascita e Ginecologia di Asiago, e la dott.ssa Francesca De Marchi, medico dell’Ambulatorio Gravidanza a Rischio.