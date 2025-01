Bassanese – Due giovani trovati con droga, 29enne rifiuta l’alcoltest (ritirata la patente e confiscata l’auto)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel corso dello scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno intensificato i controlli sul territorio, nell’ambito di un piano strategico definito dal Comando Provinciale di Vicenza. L’obiettivo dell’operazione era prevenire reati predatori, furti in abitazione, abuso di alcol e sostanze stupefacenti, oltre a garantire la sicurezza in locali pubblici, parchi e giardini.

I servizi ad alta visibilità, condotti prevalentemente dalla Sezione Radiomobile, si sono focalizzati sulla prevenzione della guida in stato di ebbrezza mediante l’utilizzo di etilometri. Sono stati istituiti numerosi posti di controllo lungo le principali arterie stradali per tutelare l’incolumità degli utenti.

Durante un controllo in viale Diaz a Bassano, un 29enne del posto ha rifiutato di sottoporsi al test alcolemico nonostante evidenti sintomi di alterazione psicofisica. L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza per il rifiuto all’accertamento. Il suo veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per confisca e la patente di guida è stata ritirata.

Sul fronte del contrasto agli illeciti legati agli stupefacenti, sono stati ottenuti i seguenti risultati: