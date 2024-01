BASSANESE – Dopo averlo fermato, gli trovano la droga in macchina: denunciato 23enne

Nella tarda serata della scorsa domenica 14 gennaio, gli agenti della squadra Volanti del Commissariato di polizia di Bassano del Grappa hanno denunciato in stato di libertà C.A., 23enne cittadino italiano residente a Nove, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei fatti, alle ore 23 circa di domenica 1, in via San Francesco d’Assisi a Marostica, un equipaggio della Sezione Volanti avrebbe effettuato un controllo di una Fiat Punto con alla guida un soggetto che, alla vista degli operatori, avrebbe assunto atteggiamenti sospetti cercando di sottrarsi al controllo di polizia.

Il soggetto è stato identificato, sottoposto ad un primo sommario controllo nonché a successiva perquisizione personale e del veicolo. Nel corso dell’attività, sul pianale del veicolo lato passeggero, sarebbe stato rinvenuto un sacchetto in tessuto di cotone con diverse stampe a fantasia di vari colori, contenente hashish per un totale di 41,95 grammi, due involucri in plastica bianca semi trasparente rivelatasi essere MDMA per un peso complessivo di 0,50 grammi e tre bustine intrise di sostanza stupefacente del tipo hashish. Inoltre, il soggetto era in possesso di una somma di denaro contante verosimilmente derivante dall’attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione di residenza del soggetto non ha consentito di recuperare altro stupefacente.

La droga e il denaro rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. La natura della sostanza sarebbe stata confermata dall’analisi eseguita presso il Posto di Segnalamento e Documentazione Gabinetto di Polizia Scientifica del Commissariato.

C.A., dopo essere stato condotto negli uffici del Commissariato, è stato indagato in stato di libertà per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.