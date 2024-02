Bacchiglione in piena (video) – Abbondanti nevicate in montagna (foto)

Il livello del Bacchiglione si sta innalzando gradualmente da questa notte ed ha raggiunto quota 3,71 metri alle ore 17. Si sta quindi avvicinando lentamente al livello di guardia e la situazione è costantemente monitorata. Nel frattempo in quota nevica abbondantemente. Nel frattempo la Protezione Civile della Regione Veneto ha diramato un bollettino di Allerta Gialla anche per i bacini del Vicentino (LEGGI QUI). Qui sotto le immagini delle webcam di alcune località venete. La neve cade incessantemente da ore sopra quota 1000 e le previsioni indicano precipitazioni anche nelle prossime ore, di carattere nevoso anche a quote leggermente più basse.

