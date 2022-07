Avevano picchiato un 43enne al bar: due denunce nell’alto vicentino

Al termine di un’indagine durata un mese, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Thiene hanno identificato e denunciato due persone, responsabili di una violenta aggressione, a scopo di rapino, consumatasi poco dopo la mezzanotte dello scorso 8 giugno fuori dal Bar Giardini, in centro a Thiene. I due denunciati sono entrambi tunisini: un 28enne residente a Thiene e un 26enne di Malo.

I fatti: i militari, la notte dell’8 giugno, erano arrivati al Bar Giardini a seguito della chiamata di un cittadino, che passato di fronte al bar aveva visto una violenta lite con tre persone che si azzuffavano, una delle quali stesa a terra mentre le altre due le rifilavano pugni al volto. Giunti sul posto, i militari avevano trovato un 43enne, di origini egiziane, residente nel piacentino e in città per motivi di lavoro, con il volto tumefatto e sanguinante. Chiamata l’ambulanza, l’uomo è stato portato all’ospedale di Santorso dove ha ricevuto le cure del caso, venendo giudicato guaribile in quindici giorni.

Sporta denuncia, le indagini hanno rivelato che l’egiziano si era recato nel bar per intrattenersi alle slot-machine, quando è stato avvicinato dai due giovani tunisini, che avevano iniziato una chiacchierata chiedendogli in prestito qualche moneta per giocare alle slot. Ad un certo punto, uno dei due ha cercato di sfilargli il telefono dalla tasca posteriore del pantalone, ma l’egiziano, accortosi subito, se l’è fatto restituire. Il complice ha cercato di sdrammatizzare ma intanto gli animi si erano scaldati; il gestore del bar ha quindi deciso di intervenire, mandandoli fuori dal locale. All’esterno, i due giovani hanno iniziato a percuotere l’egiziano, anche dopo che era finito a terra. Secondo quanto dichiarato dall’egiziano, i due tunisini gli avrebbero rubato 2 mila euro in contanti, che l’uomo aveva appena prelevato da un bancomat.

Alla luce dei fatti accertati, dalla denuncia presentata dal cittadino egiziano e dalle precise testimonianze raccolte, i due giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica vicentina per rapina e lesioni aggravate, queste ultime fortunatamente con esiti contenuti grazie alla pronta chiamata pervenuta al 112 con cui, i bravi cittadini, segnalano persone, fatti o circostanze sospette .