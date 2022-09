AUTOSTRADA A4 – Suv tampona camion, due persone rimangono incastrate: liberate dai vigili del fuoco

Poco prima delle 17:00, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra gli svincoli di San Donà e Cessalto in direzione Trieste per il tamponamento di un mezzo pesante da parte di un SUV: feriti un uomo e una donna. I pompieri arrivati da San Donà, Motta di Livenza e Mestre con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici liberato le due persone, rimaste incastrate nel veicolo finito sotto il camion. I due feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem e trasferiti con due elicotteri, in codice rosso, negli ospedali di Treviso e Padova. Sul posto la polstrada e personale di Autovie Venete. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato. Operazioni dei vigili del fuoco in fase terminale.