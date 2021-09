Auto fuori strada: muore il conducente

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Attorno alle 19 di ieri il Soccorso alpino di Verona è stato allertato su richiesta dei Carabinieri, per un’auto uscita fuori strada sopra l’abitato di Mazzano, il cui conducente si trovava all’esterno esanime. Dalle prime informazioni, la macchina finita nella scarpata poco sotto il ciglio si era fermata appoggiata a degli alberi e, uscendo dell’abitacolo, l’anziano era precipitato per una ventina di metri perdendo la vita. Atterrato nelle vicinanze, il personale medico dell’elicottero di Verona emergenza ha solamente potuto constatare il decesso dell’uomo. La salma è stata imbarellata e sollevata per contrappeso sulla strada dai soccorritori con l’aiuto dei Vigili del fuoco. Presenti anche i Carabinieri.