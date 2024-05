Auto a fuoco fra Grisignano e Padova

La notte scorsa, alle 2:40 di giovedì 9 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in A4 tra gli svincoli di Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia per l’incendio di un’autovettura Chevrolet Camaro a benzina. Il conducente ha notato che qualcosa non andava, ha accostato ed è sceso insieme con il passeggero, mentre l’auto ha preso fuoco.

I vigili del fuoco arrivati da Padova, hanno spento l’auto andata completamente bruciata. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4 circa.