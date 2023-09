Aspettando ottobre rosa: open day sulla prevenzione oncologica a Vicenza

La forza della bellezza, un anno dopo: anteprima dell’Ottobre rosa con una giornata aperta al pubblico per parlare di progetti di prevenzione oncologica

Parlare di attenzione verso gli altri, e di quanto conti parlare di prevenzione a tutte le fasce di popolazione, non è mai stato tanto attuale quanto ai giorni nostri: in vista poi c’è il mese di ottobre, tradizionalmente legato all’iniziativa “OTTOBRE ROSA” e diventato il periodo di riferimento per tutte le organizzazioni di volontariato, benefattori ed enti privati che si attivano con iniziative mirate di sensibilizzazione. Si può parlare di una scommessa vinta: l’OTTOBRE ROSA infatti vede allargarsi il proprio raggio d’azione, coinvolgendo sempre più i Comuni e relative associazioni in un moto collettivo a sostegno della lotta e prevenzione ai tumori.

È quello che accadrà con l’open day dal titolo “La forza della bellezza: un anno dopo” che si terrà sabato 23 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 in Villa Ghislanzoni Curti a Bertesina – VI: una intera giornata aperta al pubblico con un palinsesto ricco di iniziative per parlare di salute, prevenzione oncologica, assistenza e informazione. Un evento unico nel suo genere, che gode del patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Vicenza, ASL 8, Centro Servizi Volontariato, Comuni di Vicenza e Bressanvido e del contributo di molti altri volontari e sostenitori. Il titolo della giornata richiama il progetto avviato lo scorso anno e condotto unitariamente da Confartigianato Imprese Vicenza, LILT Vicenza, Amici del quinto piano e Andos Ovest vicentino, che hanno unito le forze sviluppando un progetto di collaborazione molto apprezzato: laboratori di bellezza condotti dalle estetiste Confartigianato a favore delle pazienti onocologiche. A distanza di un anno, si racconterà dunque l’evoluzione di questo progetto e i significativi risultati raggiunti, perché curando la bellezza di queste persone ne beneficia anche il loro stato d’animo, acquisendo forza e sostegno per affrontare il disagio o la patologia che stanno affrontando.

Il programma dell’intera giornata è davvero corposo: alle 10.00 si esibiranno gli allievi della classe di violino della Scuola di Musica Pantarhei di Vicenza, per lasciare spazio poi a interventi in ambito medico sulla prevenzione a cura del fisiatra dott. Ferruccio Savegnago e della fisioterapista dott.ssa Barbara Roviaro. Ci saranno anche uno spettacolo di danza alle ore 11.00 con lo show “I dance the way I feel – danzo a modo mio” a cura del gruppo danza di “Amici del quinto piano”, ed ancora approfondimenti sugli screening oncologici e sulle disfunzioni sessuali con le oncologhe Laura Nicoletti e Lucia Borgato. Alle ore 14.30 interverranno anche Gianluca Cavion – Presidente di Confartigianato Vicenza e Maria Cristina Franco – Vicepresidente della Provincia di Vicenza, per poi lasciare la parola al gruppo di estetiste di Confartigianato con l’intervento della Presidente di mestiere Valeria Sylvia Ferron. Infine alle ore 16.00 ecco l’esibizione di ginnastica ritmica “Il Nastro Rosso rincontra il Nastro Rosa” con l’ASD Nastro Rosso di Vicenza, ma negli ambienti della Villa vi saranno inoltre altri intrattenimenti tra cui il servizio di “Pep‘s–Burger” con il Smash Burger Truck.

Il valore aggiunto dell’iniziativa è proprio quello di aver raccolto a collaborare molti soggetti, facendo squadra per dare un supporto ancora più esteso a quanti ne hanno bisogno, rendendo ancora più chiaro il messaggio che le persone fragili possono ottenere un sostegno accessibile per ritrovare la serenità di cui hanno bisogno. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa vedasi la locandina allegata oppure rivolgersi a Confartigianato Imprese Vicenza, LILT Vicenza, Amici del quinto piano e Andos Ovest vicentino.