ARZIGNANO – Truffa porta a porta a 4 anziani: sottratti 200mila euro in gioielli dalla cassaforte, 2 arrestati

Al termine di una articolata attività d’indagine, condotta dai militari del Comando Compagnia di

Valdagno, sono stati arrestati – e oggi messi agli arresti domiciliari – B.A. 24enne di Asti e B.T. 23enne di Nichelino (TO) per furto di valori ai danni di 4 anziani, ad Arzignano, per diamanti per un valore di circa 200.000 euro.



Il 9 dicembre scorso, attorno alle 14, i due spacciandosi rispettivamente per

operatore del gas e agente polizia locale, si erano presentati presso la casa della vittima, 74 che viveva lì con i due fratelli ed a una sorella, tutti ultraottantenni. Dopo aver chiesto di aprire tutti i rubinetti dell’acqua per verificare la presenza di gas all’interno delle tubature, facevano accomodare la vittima inuna stanza isolata della casa. La richiesta veniva motivata al fine di tutelare la vittima da presunte esplosioni. Nel frattempo, con l’utilizzo di un flessibile, B.A. e B.T. hanno aperro la cassaforte presente rubando gioielli per 200mila euro circa, e poi sono fuggiti. Resosi conto di quanto accaduto la vittima contattava il 112. Le prime pattuglie dell’Arma giunte

sul posto davano immediato avvio a specifiche attività tecniche d’indagine che fornivano i primi

elementi investigativi utili per l’avvio di specifiche indagini. Le indagini, durate oltre cinque mesi, svolte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Vicenza, si sono avvalse dapprima della collaborazione delle Compagnie carabinieri limitrofe a quella di Valdagno, per poi espandersi nell’ambito territoriale del padovano. In particolare la capillare presenza sul territorio dell’Arma ha permesso di acquisire elementi investigativi nella zona di Este. Gli stessi elementi analizzati dai militari dell’Aliquota operativa della Compagnia di Valdagno, permettevano di individuare gli autori del furto compiuto nella “città

del grifo” ad Asti ed a Nichelino (TO). Stamattina i militari del Nucleo operativo della Compagnia di Valdagno, con il supporto delle Compagnie di Moncalieri e di Asti, hanno dato esecuzione alle stesse misure cautelari. B.A. e B.T. sono stati rintracciati presso le loro abitazioni e una volta espletate le formalità previste sono stati sottoposti ad arresti domiciliari. I due dovranno rispondere di furto aggravato in concorso dinanzi alla competente Autorità

Giudiziaria berica.