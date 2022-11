ARZIGNANO – Studenti del Lampertico in visita al depuratore di Acque del Chiampo

Depuratore di Arzignano, gli studenti del Lampertico di Vicenza in visita all’impianto per “PMI DAY – Industriamoci”, la giornata nazionale delle imprese aperte alle scuole

Venerdì scorso (18/11) gli studenti e i docenti della classe quinta della scuola Ipsia Lampertico di Vicenza, indirizzo “Gestione delle acque e risanamento ambientale”, hanno visitato il depuratore di Arzignano.

Gli studenti hanno assistito alla presentazione della società e del depuratore tenuta nella sala conferenze della società da Umberto Rizzato, direttore dell’area Depurazione di Acque del Chiampo. A bordo di un pullman hanno successivamente effettuato un tour alla scoperta delle tecnologie e dei processi in uso nell’impianto.

“RIngraziamo Confindustria per averci offerto la possibilità di mostrare agli studenti, impegnati in un percorso molto importante per formare i tecnici che si occuperanno di gestione delle acque e tutela ambienta, il nostro impianto – commenta il presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia -. Le nostre porte sono sempre aperte per le realtà del territorio che vogliono vedere da vicino il nostro sistema di depurazione che ha reso Arzignano un punto di riferimento a livello non solo locale, con un impianto in grado di servire 130 grandi aziende della concia direttamente collegate, per una capacità depurativa di 1,6 milioni di abitanti equivalenti”.

La visita è stata organizzata in occasione della tredicesima edizione di “PMI DAY – Industriamoci”, la giornata nazionale delle imprese aperte alle scuole, organizzata dal comitato Piccola Impresa di Confindustria Vicenza.