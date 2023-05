ARZIGNANO – Arriva la Nazionale Azzurri e giocherà contro gli imprenditori

Cresce l’attesa ad Arzignano per la sfida di domani. Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore allo Sport, Giovanni Lovato: “Grandissimo evento allo Stadio Dal Molin sabato 6 maggio. Alle 18.30 in campo la Nazionale Azzurri, con tantissimi vip contro gli imprenditori. Uomini e donne in campo per un grande evento benefico nazionale per il progetto We Aut, che ha l’obiettivo di creare centri specializzati per bambini autistici. Vi aspettiamo numerosi!”

Tutti allo Stadio di Arzignano ‘Tommaso Dal Molin’ SABATO 6 MAGGIO ALLE ORE 18.30 per la partita ‘Un sogno nel cuore’, evento benefico nazionale che vedrà in campo la Nazionale Azzurri contro una squadra di imprenditori locali.

Un evento dallo scopo benefico: l’obiettivo è sostenere WE AUT per la creazione della prima struttura terapeutica a carattere ricreativo-sportivo in Italia, interamente pensata e progettata per ragazzi affetti da autismo.

Sarà una grande giornata di festa con molti personaggi noti in campo, uomini e donne, a sfidarsi per un grande obiettivo.

Fra questi

Alessio Corvino, Andrea Roncato, Carlos Kayan, Costantino Vitagliano, Letwins (le più famose tiktoker italiane con milioni di follower), Luca Ceccarelli (ex del Bologna), Alex Calderoni (ex Atalanta e Bologna), Cristian Prebibaj (ballerino di Fiorello) e molti altri.

Ecco la squadra degli imprenditori

In panchina un coach d’eccezione… Mister Giorgio Biasiolo, il campione vicentino ex Marzotto Valdagno, Lanerossi Vicenza e… Milan.

Giocatori

Panarotto Roberto

Tolio Stefano

Lovato Giovanni

Marcio Brancher

Fioraso Paolo

Cazzola Mario

Colombara Maurizio

Rosa Tony

Belluzzi Alvaro

Zuffellato Mario

Chilese Lino

Rossetti Mirco

Zoppellaro Cristiano

Masiero Alex

Fuga Nicolas

Romani Davide

Sgaggero Giuseppe

Dirigente Elio Savegnago

Fisioterapista Filipozzi Francesco

Alla presentazione dell’evento, in Municipio ad Arzignano, oltre al sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore allo Sport Giovanni Lovato, anche l’organizzatore dell’evento, Alessandro Arena (presidente della Nazionale Azzurri), Chiara Grispo (cantante ex di Amici, giocatrice della Nazionale) e Gianmaria Antinolfi (GF Vip e giocatore della Nazionale).

Alessandro Arena: “Accorrete in tanti perché sarà davvero una giornata speciale. Giocheremo per raccogliere fondi per We Aut, una struttura assistenziale, terapeutica e ricreativa in favore di ragazzi affetti da autismo. Ci saranno moltissimi ospiti e ci si divertirà facendo solidarietà”.

In campo anche le donne. Un appello a partecipare è stato lanciato da Chiara Grispo, ex concorrente di Amici e giocatrice: “Giocheranno anche le ragazze e sarà bellissimo ma soprattutto non vedo l’ora di cantare l’inno allo Stadio Dal Molin di Arzignano. Accorrete tutti!”

L’assessore Lovato: “E’ il primo ed unico evento in Veneto. Arzignano vuole sostenere il progetto We Aut e i nostri imprenditori ci hanno dato una grandissima mano per riuscire ad organizzarlo. Un grande grazie!”.

Per informazioni e acquisto biglietti vai al seguente link:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/un-sogno-nel-cuore/206418