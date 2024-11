Arrestato rapinatore seriale di anziani

Grazie ad una complessa ed articolata indagine condotta dalla Polizia di Stato di Vicenza ed in particolare dagli agenti della sezione antirapina della Squadra Mobile, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, è stata data esecuzione presso la locale casa circondariale ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio del G.I.P. del Tribunale di Vicenza nei confronti di B.N., ritenuto l’autore di alcune recenti rapine commesse in strada a Vicenza in danno per lo più di anziani.

L’uomo era stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della sezione antirapina della Squadra Mobile il 27 settembre proprio per aver rapinato un’anziana signora strappandole una collana d’oro che portava al collo mentre camminava per le vie della città.

A seguito della attività investigativa immediatamente avviata dopo la prima rapina, sono stati contestati nel provvedimento del G.I.P. quattro episodi di rapine, tutti commessi a Vicenza nel mese di settembre e nei confronti di persone anziane.