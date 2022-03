ARMI – Il Questore invia quasi 300 diffide: “Certificato medico o vengono sequestrate e scatta il divieto di detenzione”

(P.U.) Il questore di Vicenza Paolo Sartori ha informato la stampa stamane sugli obblighi per i detentori di armi.

Il questore ha ricordato che è obbligo per i detentori di armi di presentare ogni 5 anni all’ufficio di Polizia competente per territorio (Questura, Commissariato di Polizia di Stato, Comando dei Carabinieri) un certificato medico rilasciato da un ufficiale sanitario (medico dell’ulss o medico militare).

Le posizioni non in regola, ha precisato il questore, sono quasi 300 (286). La mancata presentazione del certificato medico prevede una diffida (inviata, appunto dalla questura) e successivamente, se non si ottempera alla diffida entro 60 giorni, all’avvio del procedimento amministrativo finalizzato al divieto di detenzione di armi, munizioni o materiali esplodenti.