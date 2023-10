Appartamenti pieni di cinesi irregolari in condizioni disumane nel Vicentino: controlli e sanzioni

Controlli straordinari nel bassanese da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bassano del

Grappa.

In seguito ad alcune segnalazioni prevenute, nel corso della prima mattinata del 5 ottobre 2023, i

militari della Stazione Carabinieri di Rosà, in collaborazione con la Polizia Locale dell’omonimo

Comune, hanno effettuato un mirato servizio di controllo nell’ambito del proprio territorio di

competenza, finalizzato a constatare la regolare applicazione delle norme che regolano l’ospitalità

di stranieri, e, nello specifico, la verifica degli obblighi degli ospitanti e dei datori di lavoro.

In tale contesto, sono stati sottoposti a controllo 3 appartamenti di Rosà, risultati ceduti in locazione

ad altrettanti soggetti di nazionalità cinese:

 nel primo appartamento, di circa 100 mq, condotto in locazione da un cittadino cinese, sono stati

identificati 15 stranieri extracomunitari, di cui 7 sprovvisti della dichiarazione di ospitalità; le

condizioni igienico sanitarie dell’unità abitativa si presentavano piuttosto precarie, priva di

mobili, con soli materassi a terra;

 nel secondo appartamento, di circa 80 mq, anch’esso condotto in locazione da un cittadino

cinese, sono stati identificate 8 cittadini extracomunitari, ed anche qui 7 sono risultati senza la

prevista dichiarazione di ospitalità; anche questo locale si presentava carente dal punto di vista

igienico sanitario e completamente privo di mobilio;

 nel terzo appartamento, di circa 110 mq, sempre condotto in locazione da un cittadino della

Repubblica Popolare Cinese, sono stati identificati altri 15 cittadini extracomunitari, di cui 14

senza dichiarazione di ospitalità; anche tale appartamento presentava un precario stato igienico

sanitario, completamente privo di mobilio e di corrente elettrica.

In totale sono state identificate 38 persone e contestate 28 violazioni amministrative in capo ai 3

soggetti conduttori, come sancito dall’art 7 del Testo Unico sull’Immigrazione, per ognuna delle

quali è prevista la sanzione pecuniaria di 320 euro.

In sostanza la norma stabilisce che: chiunque conceda, a qualsiasi titolo, alloggio ovvero ospiti uno

straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero ceda allo stesso la proprietà o il godimento di

beni immobili, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro

quarantotto ore, all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (in questo caso il Sindaco ndr). La

comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide,

gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione

dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il

quale la comunicazione è dovuta.

Le successive verifiche effettuate dagli operanti hanno consentito di appurare che tutti gli ospiti

identificati lavorano come lavapiatti/camerieri/addetti pulizie nei vari ristoranti della zona e tutti

sono in possesso di regolare permesso di soggiorno.

L’intero dispositivo è stato diretto e coordinato dal Comando Compagnia Carabinieri di Bassano del

Grappa.