AMBIENTE – Ecco i Paesi che inquinano maggiormente gli oceani (in Malesia il 9% dei rifiuti finisce in mare)

Lotta contro l’inquinamento da plastica. E’ questa l’ambizione degli Stati che si incontreranno lunedì per la seconda sessione di negoziati volti a sviluppare un trattato globale contro l’inquinamento di questo derivato del petrolio.

E per una buona ragione, la produzione di plastica è raddoppiata in 20 anni fino a raggiungere i 460 milioni di tonnellate, e potrebbe ancora triplicare entro il 2060 se non si interviene. La plastica è ovunque, dalle fibre degli indumenti e dagli strumenti medici agli imballaggi e ai materiali da costruzione. Una situazione tanto più preoccupante in quanto meno del 10% dei rifiuti di plastica viene riciclato e gran parte finisce nei mari e negli oceani.

Le Filippine in testa alla classifica

I ricercatori hanno cercato di determinare l’elenco dei Paesi che inquinano maggiormente l’acqua. Per questo, spiegano, nel loro studio pubblicato sul sito della rivista scientifica Science Advances , e ripreso da Statista , di aver contato sulla produzione totale di rifiuti plastici per Paese, ma anche precipitazioni, vento, pendenza del terreno, o anche la distanza che separa una produzione di plastica dal corso d’acqua più vicino.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sempre sono i Paesi che producono più rifiuti a inquinare di più gli oceani. Secondo i ricercatori, è probabile che i paesi con una superficie terrestre relativamente piccola rispetto alla lunghezza della loro costa e che subiscono molte precipitazioni inquinino più di alcuni dei maggiori produttori mondiali di plastica.

Pertanto, sono le Filippine in cima alla classifica dei maggiori inquinatori degli oceani. Si stima che ogni anno finiscano nelle acque più di 350.000 tonnellate di rifiuti di plastica provenienti da questo paese.

Il 9% dei rifiuti prodotti in Malesia finisce nell’oceano

Seguono l’India, di cui finiscono in mare oltre 126mila tonnellate di plastica, la Malesia, con 73mila tonnellate di rifiuti, e la Cina, con 70mila tonnellate. Tuttavia, “la Malesia genera 10 volte meno rifiuti di plastica rispetto alla Cina (0,8 milioni di tonnellate all’anno in Malesia rispetto a 12,8 milioni di tonnellate all’anno in Cina), tuttavia, la quota di rifiuti di plastica che raggiunge l’oceano è del 9,0% per la Malesia e solo dello 0,6% per la Cina”, scrivono i ricercatori.

Indonesia, Birmania, Brasile, Vietnam, Bangladesh e Thailandia completano questa top 10. A titolo di confronto, il resto del mondo nel suo insieme sarebbe la fonte di 176.000 tonnellate di rifiuti di plastica che finiscono ogni anno negli oceani.