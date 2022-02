Alto vicentino: “Vattene o ti accoltelliamo”, la minaccia ai danni di una pensionata

Una donna pensionata, residente a San Vito di Leguzzano, si è trovata un messaggio intimidatorio. «Se non vai via da casa per te finisce male e ti accoltelliamo»: questo il testo della minaccia che si è trovata la signora nella cassetta della posta, che cercava di spaventarla per lasciare la casa. Le prime indagini fanno supporre che l’autore del fatto non abbia piena padronanza della lingua italiana. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

La signora, F.S., 71 anni, non ricorda di aver avuto screzi con qualcuno e non si spiega la minaccia ritrovata. La vittima suppone anche uno scambio di personale. La perplessità nasce dall’invito a lasciare l’abitazione. Si tratta di un episodio unico nel paese. Intanto, i carabinieri hanno iniziato le operazioni di riconoscimento della calligrafia, per cercare di risalire al colpevole.