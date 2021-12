Alto vicentino: ladri di biciclette in azione nella notte, anche a casa dell’ex sindaco

Nella notte tra mercoledì e giovedì, dei ladri hanno forzato almeno una decina di garage a Lugo. Ancora da definire il numero di abitazioni colpite perché non tutti hanno ancora sporto denuncia. Tra i cittadini vittime dei furti anche l’ex sindaco, Robertino Cappozzo, cui è stata rubata la sua e-bike da 4 mila euro. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

La tecnica usata per rubare le bici è stata quella di praticare un taglio, probabilmente al laser, sui basculanti dei garage, nei pressi della maniglia, in modo da aprirla dall’interno e vedere cosa ci fosse dentro. Le telecamere di videosorveglianza hanno inquadrato due persone che verso le tre di notte si sono intrufolate in casa. Ieri i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo e raccolto una serie di dettagli per risalire ai malviventi; probabilmente si tratta di una banda organizzata che ha già colpito anche a Bolzano Vicentino, Costabissara e Caldogno.