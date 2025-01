Alto Vicentino – Alla guida ubriachi: denunce e ritiro della patente

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Proseguono i controlli dei Carabinieri finalizzati alla prevenzione delle stragi del sabato sera. Nei giorni scorsi, due persone sono state denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Schio (VI).

Nel dettaglio:

A Piovene Rocchette, in via Monte Pasubio, durante un controllo notturno, i militari della locale Stazione hanno fermato un uomo di 54 anni di Schio, il quale è risultato positivo all’accertamento dell’alcoltest.

A Santorso, in via Garziere, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato un 68enne del luogo alla guida di un’Opel Corsa. Anche lui è risultato positivo all’alcoltest, con un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti.

Per entrambi i conducenti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. Inoltre, sono stati sottoposti al ritiro della patente di guida e dovranno attendere i provvedimenti di sospensione da parte della Prefettura di Vicenza.