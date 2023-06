Alla Casa di riposo di Asiago nuova serata di “Conversazioni cliniche”

Secondo appuntamento del 2023 per “Conversazioni cliniche”, l’iniziativa della Casa di riposo di Asiago che porta gli esperti del settore della cura in dialogo con la comunità dei Sette Comuni. Dopo il primo appuntamento dello scorso 13 giugno, è previsto per mercoledì 28 il secondo incontro dal titolo “Le risorse per la famiglia”. La rassegna vede i patrocini del Comune di Asiago, di Fondazione Sette Comuni e dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana, ed è realizzata in collaborazione con SenteMente*, Bassano Solidale e Il Faggio Cooperativa Sociale Onlus.

A confrontarsi mercoledì 28 giugno alle 20 all’esterno della Casa di riposo – in caso di maltempo nella sala interna -, nell’incontro dal titolo “Le risorse per la famiglia”, saranno Roberto Volpe, Presidente Uripa (Unione Regionale Istituti Per Anziani), Angelino Bordignon, Vice presidente AMAD di Bassano del Grappa, Giorgina Saccaro, Coordinatore e Felicitatore Formatore del Sente-mente® modello; a moderare ci sarà la direttrice della Casa di riposo di Asiago, Tani Santi. L’obiettivo sarà quello di osservare da vicino il nucleo familiare come elemento attivo del percorso terapeutico del paziente, coadiuvato dalle realtà territoriali quali i Centri di Sollievo. L’appuntamento conclusivo di “Conversazioni cliniche”, che s’intitola “Una scelta consapevole”, avrà luogo mercoledì 5 luglio alle 20 e ospiterà Ines Testoni, FISPPA Department dell’Università di Padova, Master in Death Studies & The End Of Life, Adriana Frenda, psicologa e psicoterapeuta, moderati da Gio Batta Gottardi, Medico e Presidente CEPC Azienda ULSS7 Pedemontana.