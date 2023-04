Elezioni Vicenza – Aldighieri (FDI-GN) : “Possamai che parla di una Vicenza “senza vita”, dopo i disastri di Variati è assurdo”

Riceviamo e pubblichiamo

Il presidente provinciale di Gioventù Nazionale Vicenza e candidato alle prossime amministrative nella lista di FDI, Nicolò Stefano Aldighieri dichiara: “Rimaniamo esterrefatti dall’audacia del candidato sindaco del PD, Giacomo Possamai nel parlare di una Vicenza “senza vita” e “città in cui non c’è nulla da fare”.

Partiamo dai fatti, il decennio targato PD con Achille Variati sindaco, si rivelò funesto per le attività commerciali, nel giugno 2017 oltre 1 negozio su 4 del centro storico era permanentemente chiuso, nel 2013 vi fu l’esodo da corso Palladio delle grandi marche, poi la chiusura dei tre negozi “Bruschi”, della storica boutique “Emo” e ancora, la chiusura della storica Meneghina”.

In questi cinque anni, l’amministrazione Rucco con il lavoro dell’assessore Silvio Giovine ha ridato, grazie a importanti interventi come il piano gestionale dei plateatici e iniziative come “Vicenza Oro Fuori Fiera” (VIOFF), vita al centro storico che oramai sotto la gestione del centrosinistra era diventato un dormitorio ed un distretto bancario.

Rispediamo dunque al mittente le accuse, di chi vanta tra i propri collaboratori, persone che durante la pandemia chiedevano controlli e perquisizioni a tappeto contro i commercianti che protestavano a causa della disperazione data dalla tragica situazione. Anche perchè conoscendo la mentalità e le proposte dei nostri avversari, la loro gestione ci riporterà ad una situazione disastrosa, considerato che poco tempo fa Possamai proponeva di trasformare gli edifici del centro storico in autorimesse, non considerando che questa trasformazione, irreversibile danneggerebbe gravemente intere zone commerciali del nostro centro storico.

La differenza tra noi che abbiamo realmente a cuore il tessuto commerciale e chi ne cerca solo il consenso in tempo di elezioni è del tutto evidente. ”