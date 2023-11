Al via la nuova campagna anti-truffa: Carabinieri di Vicenza e Centrale del Latte insieme

Al via dal 20 Novembre fino al 20 gennaio, la nuova campagna di

sensibilizzazione e di prevenzione contro le truffe, in particolare quelle ai danni

degli anziani e delle fasce deboli della popolazione, lanciata dal Comando

Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, in collaborazione con Centrale del Latte di

Vicenza. L’iniziativa ha l’obiettivo di catturare l’attenzione dei consumatori

attraverso il fianchetto delle bottiglie del latte, creato ad hoc con una simpatica

raffigurazione grafica del carabiniere “Fedele”, che avvisa il consumatore di stare

attento alle truffe.

Notoriamente il latte è un prodotto che entra nelle famiglie, con una presenza

giornaliera sulla tavola di tanti affezionati consumatori, di conseguenza le

occasioni di lettura e di attenta visione dell’importante messaggio posto sul

contenitore sono sicuramente interessanti e di notevole impatto rispetto ai tanti

altri mezzi utilizzati per diffondere questi avvertimenti.

In particolare, nel periodo interessato, su oltre 350.000 confezioni di latte fresco

in bottiglia di Alta Qualità e Parzialmente Scremato da un litro, a marchio Centrale

del Latte di Vicenza, distribuite principalmente a Vicenza e provincia, sarà

riportato il messaggio di “NON APRIRE LA PORTA AGLI SCONOSCIUTI” e

l’invito a chiamare il numero telefonico del pronto intervento “112” in caso di

dubbi, per evitare di essere oggetto di tentativi di frode, furto o estorsione.

Le parole del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, Col. Giuseppe

Moscati: “Anche questa ulteriore iniziativa è finalizzata a prevenire l’odioso

fenomeno delle truffe nella nostra provincia, alcune delle quali vengono sventate

proprio grazie alla campagna informativa che i Carabinieri stanno portando avanti

da tempo e che proseguirà in parallelo con una serrata attività repressiva.

Ringrazio la Centrale del Latte di Vicenza per la preziosa disponibilità fornita,

nell’interesse della collettività”

La scelta della Centrale del Latte di Vicenza, quale partner dell’iniziativa,

conferma la grande capacità logistica, di penetrazione e copertura del territorio

vicentino.

“La nostra azienda è da sempre attenta ad iniziative di pubblico interesse legate

al territorio in cui è inserita” Commenta il Dott. Mario Restano – Direttore

Marketing della Centrale del Latte di Vicenza “Abbiamo accolto con entusiasmo

la proposta del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, confermando

il nostro impegno civico”.