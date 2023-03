Al via il Vinitaly, Zaia: “Pronti a un’edizione da record”

“Gli occhi del mondo, degli appassionati di enologia, sono puntati su Verona. La città scaligera ed il Veneto si preparano a dare il via ad una delle edizioni più attese del Vinitaly, che sancirà la rinascita dopo due anni complessi. Questa sarà un’edizione da record”, annuncia il Presidente della Regione del Veneto.

“I dati parlano chiaro. Il Veneto è la regione dove si produce più vino in Italia e quella che esporta di più nel mondo. In una superficie viticola che ha raggiunto quasi i 100mila ettari abbiamo chiuso l’annata con 12 milioni di ettolitri di vino e un fatturato da record di 2,84 miliardi di euro. Una crescita del +13,4% rispetto al 2021- prosegue il Presidente -. Sono indicatori di un comparto produttivo che intende continuare a imporsi per la qualità di un prodotto di cui il territorio è il miglior brand. Bisogna sottolineare che sono numeri raggiunti nonostante le numerose criticità, dalla siccità alla crisi energetica passando al rincaro dei costi delle materie prime. Ancora una volta, però, diamo la conferma che il vino è uno dei fattori più importanti della nostra economia e il lavoro di agricoltori e imprese contribuisce alla crescita del comparto”.

“Quest’anno lo stand della Regione del Veneto ha un programma di altissimo livello, in grado di legare il mondo del vino con eventi fortemente evocativi, fra cui il Giro d’Italia: saranno, infatti, presentate proprio al Vinitaly le tappe venete della Corsa Rosa. E poi conferenze, eventi, dibattiti, inaugurazioni: ‘casa veneto’ offrirà un calendario di eventi intenso, di alto livello culturale e promozionale”, termina il Presidente, annunciando la sua presenza alla 55^ edizione di Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e dei distillati in programma a VeronaFiere dal 2 al 5 aprile prossimo.