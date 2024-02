Al Mattarello una commedia a sostegno della missione nelle Filippine dell’arzignanese padre Gentilin

Sabato 17 febbraio alle ore 20,30 al teatro civico Mattarello di Arzignano è in cartellone una serata di beneficenza dedicata all’opera nelle Filippine del missionario arzignanese Giovanni Gentilin. La compagnia teatrale I bei sensa schei manderà in scena, per la regia di Clara Vignaga, la commedia El furbo dell’Ernesto, poco morto e tanto lesto. L’iniziativa è stata coordinata dai volontari della onlus della città del Grifo Una mano aiuta l’altra, che da decenni porta avanti progetti e raccolta fondi a beneficio della missione del nostro concittadino Gentilin in Estremo oriente.

Quella del concittadino è un’opera assolutamente meritoria perché la stessa missione è stata fondata a Tondo: il quartiere della capitale delle Filippine Manila, il più degradato e difficile. Un quartiere in cui centinaia di migliaia di residenti vivono nella miseria e nella deprivazione. Da anni i volontari coordinati in loco da Gentilin non solo forniscono aiuti alimentari e medici, ma soprattutto, grazie ad un programma di sostegno a distanza, supportano il diritto allo studio di tantissimi bambini, che altrimenti sarebbe appannaggio solo dei figli delle famiglie benestanti.

«L’istruzione e soprattutto la cultura in senso lato sono gli strumenti più importanti per emancipare le persone dal giogo della miseria e della oppressione». Questa frase, che Gentilin ripete ogni anno quando dopo un volo interminabile torna ad Arzignano per fare il punto della situazione, ormai è divenuta lo stimolo che accompagna ogni giorno i volontari.

Il ricavato andrà interamente devoluto alla missione canossiana di Tondo (https://www.inarzignano.it/2024/02/spettacolo-della-compagnia-teatrale-i-bei-sensa-schei-al-teatro-mattarello-per-lassociazione-una-mano-aiuta-laltra/).