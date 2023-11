Al consigliere Bez la delega in materia di sviluppo della pratica e della cultura sportiva

Il consigliere comunale Giacomo Bez è stato delegato dal sindaco Giacomo Possamai a seguire i progetti di sviluppo della pratica e della cultura sportiva.«Questo incarico a un consigliere esperto ed impegnato anche professionalmente nel mondo dello sport – ha detto il sindaco Giacomo Possamai – nasce anche a seguito della modifica, a settembre di quest’anno, dell’articolo 33 della Costituzione che ora sottolinea il valore culturale, sociale e formativo della pratica sportiva. Giacomo Bez si occuperà in maniera specifica, in stretta collaborazione con l’assessore Zilio, delle tematiche legate all’attività sportiva nelle scuole e all’aria aperta, e alla promozione di stili di vita sani».«Accolgo con grande entusiasmo questa delega che è coerente con le linee programmatiche di governo – è il commento di Giacomo Bez – Da insegnante di scienze motorie, esperto di management dello sport e collaboratore di enti e federazioni sportive, ritengo che il Comune possa esprimere un grande potenziale nella promozione delle politiche sportive, con significativi benefici sul fronte formativo, sociale ed economico».Giacomo Bez è stato eletto in consiglio comunale nella lista Partito Democratico Possamai Sindaco.