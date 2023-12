Al Cfp di Trissino il premio della Provincia e del Volontariato vicentino sulla “gentilezza” nelle scuole

“Gentilezza: voce del verbo vivere”: questo il nome del progetto con il quale il Cfp di Trissino si è aggiudicato il podio del concorso “Costruiamo Gentilezza”, indetto in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato e organizzato dalla Provincia di Vicenza con il Centro di Servizi per il Volontariato di Vicenza. Il progetto, premiato giovedì 7 dicembre con una cerimonia-evento presso il Teatro Comunale di Vicenza, ha coinvolto 116 allievi e allieve di cinque classi di tre settori diversi (Panificazione, Operatori del Benessere, Addetti alle Vendite) che, guidati dalle professoresse Eva Dallari ed Enrica Pagano, hanno lavorato recuperando dei Verbi Gentili da “donare” a tutte le altre classi della scuola e creando un rap dal titolo “Sulle Ali della Gentilezza”, disponibile per l’ascolto anche sulla piattaforma Spotify nella web-radio scolastica RadioTrissTriss. Una delegazione di allievi e allieve della scuola, accompagnati dal Direttore Claudio Meggiolaro e dalle professoresse Dallari e Pagano, hanno ricevuto la targa-premio durante la cerimonia di premiazione all’interno della serata intitolata “Ti Dono Una Canzone”, che è poi proseguita con un concerto di artisti vicentini in onore del mondo del volontariato e dell’associazionismo. “Una grande soddisfazione per la nostra scuola – commentano il Direttore Claudio Meggiolaro e il Presidente Claudio Rancan – un riconoscimento pubblico che ci rende orgogliosi. Allievi e docenti sono felici di aver ricevuto questo premio, che dimostra ancora una volta come la nostra scuola sia sempre molto attenta a portare avanti una cultura condivisa dei valori, intesi come strumenti preziosi per la crescita individuale e collettiva dei nostri giovani”.