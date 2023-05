AGSM-AIM: Bilancio a gonfie vele 2022

In uno scenario straordinario caratterizzato da una volatilità senza precedenti delle commodity energetiche e da un significativo rialzo dei tassi di interesse nella seconda parte dell’esercizio, AGSM AIM registra risultati di bilancio positivi grazie, in particolare, alla solidità del modello multi-business e al bilanciamento del portafoglio delle diverse attività. Tutti i settori apportano, infatti, marginalità positiva ai risultati del Gruppo a testimonianza della validità strategica dell’integrazione e del percorso virtuoso di efficientamento della struttura che ha consentito di accelerare la crescita degli investimenti, pari a 101 milioni di euro.

Ricavi pari a 3,3 miliardi di euro, in crescita del 74% rispetto al 2021 principalmente per effetto dell’incremento dei prezzi delle commodities.

Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) è pari a 185,4 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto al 2021 (175,7 milioni di euro) e del 53,5% rispetto al 2020 (120,8 milioni di euro).

L’utile netto consolidato è pari a 49,4 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 57,1 milioni di euro dello scorso anno ma superiore ai 35,8 milioni registrati nel 2020.

Investimenti pari a 101 milioni di euro, rispetto agli 84 milioni di euro nel 2021 (+20,2%), e raddoppiati rispetto alla media storica dei sei anni pre-fusione (pari a 53 milioni di euro medi negli anni 2015-2020).

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo nel 2021 è pari a 633 milioni di euro rispetto ai 402 del 2021

“I risultati con cui AGSM AIM ha chiuso il 2022, un anno segnato dagli effetti straordinari prodotti dalla crisi energetica, sono ulteriormente positivi perché hanno saputo coniugare il raggiungimento di una apprezzabile marginalità con l’attenzione verso i cittadini, i territori, gli stakeholders e gli azionisti. Il Gruppo, consapevole delle difficoltà riscontrate dai cittadini, ha infatti messo in campo ad inizio anno molteplici azioni – per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro – per mitigare l’effetto del caro bollette. Ma è stato anche in grado di incrementare del 20% gli investimenti, destinati quasi interamente ai territori di riferimento, e il dividendo proposto agli azionisti, in significativa crescita rispetto a quello dello scorso anno, a sua volta già superiore rispetto agli esercizi passati”, ha commentato Federico Testa, Presidente di AGSM AIM.

“In un contesto così sfidante e complesso, caratterizzato da una crisi energetica storica e da una delicata situazione geopolitica a livello internazionale, AGSM AIM ha chiuso l’esercizio 2022 con risultati di rilievo. Risultati che sono frutto dell’apporto positivo da parte di tutte le aree di business, a testimonianza della validità del modello multi-business del Gruppo e di un portafoglio di attività particolarmente equilibrato che assicura una spiccata robustezza anche in presenza di shock esogeni”, conclude Stefano Quaglino, Consigliere Delegato di AGSM AIM.