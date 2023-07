Aggredisce la compagna e la perseguita anche in ospedale: ai domiciliari

I militari della Stazione Carabinieri di Valdagno il 15 luglio hanno arrestato, in esecuzione di ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessadal G.I.P. del Tribunale di Vicenza, un uomo di Valdagno (VI), responsabile di lesioni aggravate ai danni di una ragazza.



I FATTI

I militari della Stazione di Trissino, infatti, la mattina dell’8 luglio erano interventui a Valdagno in Via Regina Margherita, per un litigio in strada tra un uomo e una donna. La pattuglia giunta sul posto, aveva trovato la donna scalza e con evidenti ferite alla testa e un uomo, sul lato opposta della via, intento

a proferire minacce all’indirizzo della donna per poi scappare. La donna aveva detto ai militari che la persona che si era dato alla fuga, era il suo compagno e che l’aveva picchiata. La vittima, per via delle ferite riportate, era stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Valdagno e, successivamente, ricoverata all’ospedale di Arzignano in prognosi riservata. Il compagno, dopo qualche ora dall’accaduto, era andato all’ospedale di Valdagno per vedere la sua ragazza, dove veniva identificato dai miliari della pattuglia della Tenenza di Montecchio Maggiore, intervenuta su richiesta del personale dell’ospedale.

Diceva di voler parlare con la sua compagna con cui aveva avuto una discussione per motivi di gelosia. I militari intervenuti riuscivano a convincerlo che non era il momento opportuno.

Successivamente, si era recato all’ospedale di Arzignano dove, anche in questo caso, interveniva la pattuglia della Tenenza di Montecchio Maggiore ma, prima dell’arrivo dei militari, si allontanava. L’uomo ha mantenuto, per tutta la giornata, un contegno violento tanto che, lo stesso giorno, è stato arrestato per il reato di resistenza a Pubblio Ufficiale e lesioni aggravate ai danni dei militari della pattuglia della Tenenza di Montecchio Maggiore, intervenuta nel comune di Trissino presso un bar dove lo stesso, in evidente stato di alterazione alcoolica, stava

disturbando i clienti.



Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Vicenza, valutata la gravità dei fatti,

ha chiesto al G.I.P. del Tribunale di Vicenza, l’applicazione della misura cautelare personale

degli arresti domiciliari dell’indagato, eseguita la mattina del 15 luglio 2023 da militari della

stazione di Valdagno. Attualmente l’indagato in regime degli arresti domiciliari, è

a disposizione dell’A.G.