Aeroporto di Treviso chiuso per incidente: ultraleggero esce di pista durante l’atterraggio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

L’aeroporto di Treviso è stato temporaneamente chiuso nella tarda mattinata di oggi, 28 novembre, a seguito di un incidente che ha coinvolto un aereo privato ultraleggero. Il velivolo, durante la fase di atterraggio, è uscito di pista, provocando l’interruzione delle operazioni nello scalo trevigiano.

Secondo le prime informazioni, fortunatamente nessuna delle cinque persone a bordo, tra cui il comandante e quattro passeggeri, ha riportato ferite. Le cause dell’incidente sono ancora sotto inchiesta da parte delle autorità competenti.

Aer Tre, la società che gestisce l’aeroporto, ha comunicato che tutti i voli in arrivo sono stati dirottati su altri scali, mentre quelli in partenza sono stati bloccati, con ritardi previsti, fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza della pista e delle verifiche necessarie.