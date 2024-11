A4 e Valdastico – Predisposto il piano per le emergenze invernali

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

A4 Holding ha predisposto, nel periodo compreso fra venerdì 15 novembre 2024 e il 15 marzo 2025 – durante il quale sarà in vigore l’obbligo di utilizzo delle gomme invernali (o alternativamente quattro stagioni o catene a bordo veicolo) – il “Piano di gestione delle emergenze invernali 2024”. Il piano si applica ai 236 km autostradali delle A4 Brescia-Padova e A31 Valdastico, nonché alle tangenziali e ai raccordi esterni di competenza della società, ed è statostrutturatoper far fronte alle esigenze di sicurezza che si possono determinare a causa dell’abbassamento delle temperature e il sopraggiungere del clima rigido. Particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze specifiche della viabilità previste per il periodo delle prossime festività natalizie.

Per programmare al meglio gli interventi dell’ingente macchina organizzativa, Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, la concessionaria del Gruppo, ha organizzato un incontro formativo e di aggiornamento lo scorso sabato 9 novembre in Fiera a Vicenza, coordinando al meglio gli oltre 500 addetti che saranno impegnati a vario titolo nella gestione delle esigenze di sicurezza e pronto intervento lungo le due direttrici autostradali in concessione.

Il nuovo piano operativo invernale è stato strutturato e potenziato con l’obiettivo di garantire una viabilità sicura e il minor disagio possibile, anche in presenza di eventi atmosferici sempre più inusuali, imprevedibili o estremi.

Sono state quindi rafforzate le risorse strumentali a disposizione per affrontare tutte le eventuali criticità, con oltre 350 fra mezzi spazzaneve e spargisale operativi 24 ore su 24 e dislocati in 14 Centri Servizi Invernali lungo i punti strategici della rete autostradale.

Inoltre, per affrontare le particolari condizioni invernali, sono operative lungo la A4 e la A31 tecnologie di monitoraggio avanzato, continuamente potenziate per garantire il rilevamento delle condizioni atmosferiche. Attualmente sono attive 38 tra centraline meteo, sensori e rilevatori di ghiaccio, neve e nebbia, che permettono di prevedere in tempo reale il rischio di ghiaccio, nebbia densa o nevicate improvvise, consentendo interventi tempestivi per prevenire o mitigare eventuali disagi causati dal meteo avverso. Il piano include anche una pianificazione dinamica degli interventi di prevenzione e soccorso, in modo da reagire con rapidità e flessibilità in caso di eventi particolarmente critici, attivando una rete di coordinamento che coinvolge i mezzi disponibili nelle aree più vicine, al fine di assicurare un supporto immediato e ridurre i tempi di intervento.

Il tutto supportato dal nuovo I-COV (l’innovativo Centro Operativo di Viabilità), cuore nevralgico della gestione della viabilità autostradale nelle tratte di competenza e situato nella sede di Verona di A4 Holding, e dagli 82 Ausiliari della Viabilità, impiegati per la migliore attuazione e gestione del piano invernale.

Per garantire il monitoraggio capillare e un’informazione puntuale ai viaggiatori, I-COV dispone di una rete interconnessa di dispositivi lungo le tratte autostradali: 117 pannelli a messaggio variabile, 252 telecamere e 245 colonnine SOS, collocate ogni due chilometri. Questi strumenti, gestiti in modo coordinato dagli operatori dell’I-COV, contribuiscono a ottimizzare la sicurezza, l’assistenza e l’informazione per chi viaggia.

A4 Holding invita tutti i viaggiatori a prestare attenzione alle previsioni meteo e a seguire i consigli di sicurezza, primo fra tutti quello su come equipaggiarsi con pneumatici invernali, mantenendosi informati utilizzando i canali di A4 Holding: per tutte le notizie utili ai viaggiatori in questo periodo, A4 Holding utilizzerà prioritariamente il canale del CCISS, oltre alle emittenti radiofoniche regionali e locali, il proprio sito InViaggio e il Chatbot Telegram con l’informazione puntuale della viabilità, l’accesso alle webcam, alle informazioni relative ai servizi offerti dalle aree di servizio, il meteo e i numeri da contattare in caso di emergenza.