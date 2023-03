A VICENZA LA PRIMA ASSOLUTA DI ‘JITNEY’: L’INTERVISTA AL REGISTA RENZO CARBONERA

Prima nella prima. In scena il 9 maggio a Vicenza ‘Jitney’ del regista Renzo Carbonera. Il progetto realizzato dal centro produzione della Piccionaia di Vicenza si è aggiudicato un bando del consolato generale americano di Milano per la prima volta in Italia andrà in scena ‘Jitney’, un’opera del grande drammaturgo americano due volte premio Pulitzer August Wilson, pièce ambientata nella Pittsburgh del 1977. Di Elisa Santucci