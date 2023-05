A Roana Mauro Corona presenta ‘Le cinque porte’

Il Comune di Roana in collaborazione con Libreria Giunti al Punto di Asiago e Pro loco Canove ha il piacere di presentare “Le Cinque Porte”, il nuovo romanzo per tutte le età di Mauro Corona con i disegni di Matteo Corona.

La presentazione del libro si terrà venerdì 2 giugno alle ore 20:45 presso il Palazzetto di Canove con il moderatore Piero Brazzale e l’autore Mauro Corona, l’ingresso è gratuito senza prenotazione (fino ad esaurimento posti).

Il romanzo racconta la storia di un nonno e dei suoi due nipoti, Igor e Neve, che decide di accompagnare sui sentieri dei boschi, in particolare in quattro cammini in alta montagna, con lo zaino in spalla e tanta voglia di avventura e curiosità. In ogni escursione Igor e Neve scoprono una stagione dell’anno diversa e varcano una porta fatta di nuove conoscenze: quale saggezza ci insegnano gli alberi? Cosa possiamo imparare da lepri, marmotte, rapaci? Perché il bosco è un mondo magico che va rispettato e amato fino al

più minuscolo insetto?

Il nonu guida Igor e Neve alla scoperta delle risposte a queste domande, ma soprattutto li conduce a varcare la quinta porta, la più importante e misteriosa, quella che comprende tutte le altre: la porta del futuro, della vita e delle prove che, mentre cresciamo, la vita stessa ci pone.

Alcuni passi del libro riportano come il nonno tenga particolarmente a tramandare le sue conoscenze ai propri nipoti: “Il vecchio rimaneva seduto sul ciocco che faceva da panca. Rifletteva mentre udiva il respiro tranquillo dei nipoti. Pensò che un giorno, adulti e forse con una famiglia tutta loro, avrebbero ricordato le gite col nonno, come lui ricordava l’infanzia col suo. Aveva l’idea fissa che bisogna lasciare buoni esempi e dolcezza di memorie. Ci stava provando.”

“Avere da noi lo scrittore Corona è sempre un’emozione perchè vuol dire concentrare in una serata quella parte della montagna che a me piace: libera, selvaggia, nostalgica, fatta di silenzi ed emozioni, di suoni, e di sguardi fra la natura. Vuol dire sentir scorrere nelle sue parole le emozioni di un tempo passato ma anche il velluto di una penna sotto le sue mani corpose, che sanno risvegliare ancora le sensazioni e i profumi della natura del nostro Altopiano di Asiago e dei 7 Comuni”, è la considerazione del Sindaco di Roana, avv. Elisabetta Magnabosco.

Mauro Corona è nato a Erto (Pordenone) nel 1950. È alpinista, artista del legno e autore di moltissimi libri di successo, fra i quali si segnalano in particolare La fine del mondo storto (premio Bancarella 2011), La voce degli uomini freddi (finalista premio Campiello 2014), le raccolte di fiabe per ragazzi Storie del bosco antico e Torneranno le quattro stagioni, tutti editi da Mondadori.

Sarà possibile acquistare il libro durante la serata.

Per informazioni:

IAT Roana

Via Campiello,SN

36010- Treschè Conca di Roana

Tel.0424-694361 /e-mail: chalet@comune.roana.vi.it