A Rio de Janeiro record di temperatura percepita: più di 60°

Una straordinaria ondata di caldo sta colpendo il Brasile, con diversi record di temperatura che sono stati infranti in pochi giorni. A San Paolo, la capitale, venerdì 15 marzo il termometro ha segnato 34,3°C, secondo l’Istituto Nazionale di Meteorologia (INMET), un livello senza precedenti per il mese di marzo nella città. Nel corso del fine settimana, sabato e domenica, le temperature hanno superato i 30°C o addirittura i 35°C su gran parte del territorio. A Rio de Janeiro, in particolare, la temperatura ha raggiunto i 39°C e poi i 40°C.

Ma oltre ai dati meteorologici, la città di Rio de Janeiro, con i suoi 6,5 milioni di abitanti, è stata avvolta in una vera e propria fornace. La “sensazione termica”, che tiene conto di fattori come umidità, vento e durata dell’esposizione al sole, ha raggiunto livelli estremi: sabato è stata registrata una sensazione di 60,1°C e domenica addirittura 62,3°C, due record assoluti secondo la stazione meteorologica di Guaratiba.

“Calcoliamo la sensazione termica considerando quattro fattori: temperatura, umidità, vento e durata dell’esposizione al sole”, spiega il meteorologo TF1 Ange Noiret. “In questo caso, le temperature erano estremamente alte, con assenza di vento e elevata umidità, causando una sensazione di soffocamento”, aggiunge, sottolineando che ciò potrebbe essere un ulteriore segnale dei cambiamenti climatici in atto.

A causa di queste condizioni, si stanno verificando fenomeni climatici estremi in tutto il pianeta, sia in termini di temperature che di condizioni meteorologiche avverse. A Rio de Janeiro, migliaia di persone si sono riversate sulle spiagge in cerca di refrigerio.